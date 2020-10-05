Наступник Toyota 86GT та Subaru BRZ демонструвався на закритому заході, але ж у всіх довкола з собою були телефони, тож навряд подібний виток можна назвати непередбачуваним.

Офіційний тизер від японського виробника показав лиш, закамуфльовану у стилі Supra 5, частинку майбутнього компактного купе BRZ, але розкрив головне – сам факт його появи. Разом з побратимом від Toyota. Тепер же маємо змогу оцінити загальні риси майбутньої новинки.

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Учасникам міжнародного заходу “2020 Subaru Tecnica International Subiefest World Record Attempt & Charity Drive at the OC Fair у Коста Мека, Каліфорнія, випала честь першими побачити Subaru BRZ 2022. На щастя, хтось сфотографував закамуфльований і “соціально дистанційований” за москітною сіткою спорткар.

Компанія Subaru припинила виробництво BRZ першого покоління наприкінці липня, не вдаючись у деталі про те, коли прибуде його наступник та чи буде він взагалі. Однак вже у жовтні з’явилось тізерне фото у соцмережах із повідомленням про світову прем'єру “абсолютно нового” спортивного автомобіля, яка відбудеться цієї осені. Це може означати, що задньопривідне купе дебютує в листопаді.

Наразі це вся інформація про майбутній спорткар Subaru, доступна на сьогодні. Жодних технічних подробиць BRZ і 86. Та схоже, чекати залишилось недовго.