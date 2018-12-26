На автосалоне в Токио покажут оспортивленные версии двух моделей Subaru. Правда, отличать их будет вовсе не филигранная управляемость и умопомрачительная мощность. Обе спецверсии оснастят атмосферными моторами мощностью около 150 л.с.

Марка Subaru представит на автосалоне в Токио два концепт-кара под суббрендом STI. Они станут предвестниками серийных машин.

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На моторшоу покажут варианты хэтчбека Impreza и кроссовера Forester. Правда, обе машины получат лишь косметический “заряд” — в отделении Subaru Tecnica International поработали над внешностью, оставив почти нетронутой техническую начинку.

Концептуальный Subaru Forester STI получил шестипоршневые тормоза Brembo, спортивную подвеску, многоспицевые 19-дюймовые колеса, аэродинамические дополнения (спойлер под передним бампером и крылышки по его углам), а также зеленые акценты по всему кузову и в салоне. Концепт построен на базе гибридной модификации “Форестера”: под капотом — двухлитровый «атмосферник» мощностью 145 лошадиных сил в паре с небольшим электромотором мощностью 14 лошадиных сил.

Доработки хэтчбека Subaru Impreza STI Concept еще скромнее. Крыша и зеркала выкрашены в черный цвет, бампера и пороги украшены накладками, а в салоне — новая отделка сидений и дверных панелей. Кроме того, установлены десятиспицевые вороненые колесные диски и выпускная система с двумя патрубками в центре заднего бампера. Под капотом — обычный двухлитровый атмосферник мощностью 156 лошадиных сил.

Уже в ближайшее время японским покупателям будут предложены варианты серийных машин в спортивном духе, выполненные по мотивам концепт-каров. Аналогичные версии на внутреннем японском рынке были и у машин прошлого поколения.