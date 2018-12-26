На автосалоні в Токіо покажуть оспортивлені версії двох моделей Subaru. Правда, відрізняти їх буде зовсім не філігранна керованість і запаморочлива потужність. Обидві спецверсії оснастять атмосферними моторами потужністю близько 150 к. с.

Марка Subaru представить на автосалоні в Токіо два концепт-кара під суббрендом STI. Вони стануть провісниками серійних машин.

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На моторшоу покажуть варіанти хетчбека Impreza і кросовера Forester. Правда, обидві машини отримають лише косметичний "заряд" — у відділенні Subaru Tecnica International попрацювали над зовнішністю, залишивши майже незайманою технічну начінку.

Концептуальний Subaru Forester STI отримав шестипоршневі гальма Brembo, спортивну підвіску, багатоспицеві 19-дюймові колеса, аеродинамічні доповнення (спойлер під переднім бампером і крильця по його кутах), а також зелені акценти по всьому кузові та в салоні. Концепт побудований на базі гібридної модифікації "Форестера": під капотом — дволітровий "атмосферник" потужністю 145 кінських сил в парі з невеликим електромотором потужністю 14 кінських сил.

Доопрацювання хетчбека Subaru Impreza STI Concept ще скромніше. Дах і дзеркала пофарбовані в чорний колір, бампери і пороги оздоблені накладками, а в салоні — нова обробка сидінь і дверних панелей. Крім того, встановлені десятиспицеві вороновані колісні диски і випускна система з двома патрубками в центрі заднього бампера. Під капотом — звичайний дволітровий атмосферник потужністю 156 кінських сил.

Вже найближчим часом японським покупцям будуть запропоновані варіанти серійних машин в спортивному дусі, виконані за мотивами концепт-карів. Аналогічні версії на внутрішньому японському ринку були і у машин минулого покоління.