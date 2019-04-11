Пара тизерных изображений следующего поколения Outback дает некоторое представление о новинке.

Следующее поколение Subaru Outback дебютирует на автошоу в Нью-Йорке 17 апреля. Пока что производитель не предоставил никакой официальной информации о последней итерации своей почтенной модели, поэтому придется еще немного подождать, чтобы узнать подробности.

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Тизерное изображение Outback показывает несколько деталей дизайна новинки. Хорошо видны массивные арки с пластиковой защитой. Также в глаза бросаются вертикальные столбики светодиодного освещения внизу бампера, хорошие большие диски и багажник на крыше.

По неподтвержденной информации новый Outback по-прежнему будет делить силовые агрегаты с Legacy. Это означает, что высокий универсал будет иметь 2,5-литровый атмосферный оппозитник мощностью в 182 л. с. и 2,4-литровый турбо-мотор с отдачей в 260 “лошадей”. Если так, оба мотора будут сочетаться с автоматической трансмиссией CVT и системой постоянного полного привода.

Второе изображение от японского производителя позволяет нам заглянуть внутрь новинки. Главным акцентом кабины станет большой вертикальный дисплей мультимедийной системы.

Subaru Outback 2020 выйдет на рынок США к концу текущего года, а в начале следующего его можно будет встретить и в салонах отечественных дилеров марки.

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