Пара тізерних зображень наступного покоління Outback дає деяке уявлення про новинку.

Наступне покоління Subaru Outback дебютує на автошоу в Нью-Йорку 17 квітня. Поки що виробник не надав жодної офіційної інформації про останню ітерацію своєї поважної моделі, тож доведеться ще трохи зачекати, аби дізнатись подробиці.

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Тізерне зображення Outback показує кілька деталей дизайну новинки. Добре помітні масивні арки з пластиковим захистом. Також у око впадають вертикальні ствпчики світлодіодного освітлення внизу бампера, гарні великі диски та багажник на даху.

За непідтвердженою інформацією новий Outback, як і раніше, ділитиме силові агрегати з Legacy. Це означає, що високий універсал матиме 2,5-літровий атмосферний опозитник потужністю у 182 к.с та 2,4-літровий турбо-мотор з віддачею у 260 “коней”. Якщо так, обидва мотори поєднуватимуться з автоматичною трансмісією CVT та системою постійного повного приводу.

Друге зображення від японського виробника дозволяє нам зазирнути всередину новинки. Головним акцентом кабіни стане великий вертикальний дисплей мультімедійної системи.

Subaru Outback 2020 вийде на ринок США до кінця поточного року, а на початку наступного його можна буде зустріти і в салонах вітчизняних дилерів марки.

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