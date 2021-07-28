Дебют назначен на 19 августа.

Subaru WRX является гало-каром линейки японского бренда и компания анонсировала полное обновление для второго поколения модели 2021 года.

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Похоже, что автопроизводитель предоставляет седану эволюционное обновление дизайна, которое не очень отличается от текущего автомобиля. Автопроизводитель объявил, что Subaru WRX следующего поколения официально дебютирует в четверг, 19 августа, на автосалоне в Нью-Йорке. Премьеру можно будет видеть в прямом эфире.

Subaru обнародовала пару тизерных видео с WRX, в которых автомобиль плохо видно, из-за пыли и песка, которые он поднимает в воздух. Единственными видимыми частями являются кабина и небольшая задняя четверть. Хотя они выглядят похожими по дизайну на нынешний автомобиль, оформлены иначе.

Японский производитель обещает, что в новом поколении WRX будет совершенно новым и снаружи, и внутри. Под капотом новинки должен прописаться 2,4-литровый оппозитный турбомотор серии FA24, что встречается в Ascent, Legacy и Outback. В этих моделях двигатель производит 260 лошадиных сил мощности и крутящий момент в 376 Ньютон-метров. Вероятно, для WRX этот мотор будет настроен иначе, на большую производительность.