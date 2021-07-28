Дебют призначено на 19 серпня.

Subaru WRX є гало-каром лінійки японського бренду і компанія анонсувала повне оновлення для другого покоління моделі 2021 року.

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Схоже, автовиробник надає седану еволюційне оновлення дизайну, яке не дуже відрізняється від поточного автомобіля. Автовиробник оголосив, що Subaru WRX наступного покоління офіційно дебютує у четвер, 19 серпня, на автосалоні в Нью-Йорку. Прем’єру можна буде бачити у прямому етері.

Subaru оприлюднила пару тізерних відео з WRX, в яких автомобіль погано видно, через куряву піску, яку він здіймає в повітря. Єдиними видимими частинами є кабіна та трохи задньої чверті. Хоча вони виглядають схожими за дизайном на нинішній автомобіль, оформлені інакше.



Японський виробник обіцяє, що в новому поколінні WRX буде абсолютно новим і зовні, й усередині. Під капотом новинки повинен прописатись 2,4-літровий опозитний турбомотор серії FA24, що зустрічається в Ascent, Legacy та Outback. У цих моделях двигун продукує 260 кінських сил потужності та крутний момент у 376 Ньютон-метрів. Вірогідно, для WRX цей мотор буде налаштований інакше, на більшу продуктивність.