На выставке мобильности Japan Mobility Show 2023 в Токио Subaru демонстрирует летающий автомобиль и электрический спортивный автомобиль.

Subaru представил два больших концепта, один из которых был ожидаемым, а другой стал полной неожиданностью. Если о концепте электрического спортивного автомобиля Sport Mobility Concept предварительно немного звучало, то о концепте Air Mobility ни словом производитель не оговорился.

Обаятельный Sport Mobility во многом оправдал надежду: ожидали спортивный стиль – получайте. Изящные квадратные фары, ярко выраженные крылья и широкая стойка бросаются в глаза сразу. Дизайн вокруг внутренних секций фар даже напоминает раллийные огни.

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У Subaru были скупы на подробности, сказали лишь, что он электрический и полноприводный. Визуально видна низкая посадка, присущая спортивному купе.

Subaru Sport Mobility – концептуальная модель полноприводного аккумуляторного автомобиля. Иллюстрация: Subaru

Что касается концепта Air Mobility, то он больше похож на летающий автомобиль, чем на персональные самолетики. Производитель намекает, что летучий Subaru не так уж надуман.

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Он имеет выразительные фары и задние фонари с брендингом в центре. Салон даже выглядит очень похожим на автомобиль. Просто "блины" снаружи заполнены пропеллерами. Здесь тоже минимум подробностей. Subaru сообщила, что над концептом еще работают аэрокосмические и автомобильные инженеры.

Концепт Air Mobility действительно полетит не скоро. Иллюстрация: Subaru

Услышанное подтверждает, что у Subaru есть аэрокосмические специалисты. Однако это приводит экспертов к мнению, что здесь не планируют в ближайшее время производить концепт Air Mobility.