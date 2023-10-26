На виставці мобільності Japan Mobility Show 2023 у Токіо Subaru демонструє літаючий автомобіль та електричний спорткар.

Subaru представив два великі концепти, один з яких був очікуваним, а інший став повною несподіванкою. Якщо про концепт електричного спортивного автомобіля Sport Mobility Concept попередньо дещо звучало, то про концепт Air Mobility жодним словом виробник не обмовився.

Привабливий Sport Mobility багато в чому виправдав сподівання: очікували спортивний стиль – отримуйте. Ледь витончені квадратні фари, яскраво виражені крила та широка стійка впадають в око відразу. Дизайн навколо внутрішніх секцій фар навіть нагадує ралійні вогні.

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В Subaru були скупі на подробиці, сказали лише, що він електричний і повнопривідний. Візуально видно низьку посадку, що притаманна для спортивного купе.

Subaru Sport Mobility – концептуальна модель повнопривідного акумуляторного автомобіля. Ілюстрація: Subaru

Щодо концепту Air Mobility, то він більше схожий на літаючий автомобіль, ніж на персональні літачки. Виробник натякає, що летючий Subaru не такий вже й надуманий.

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Він має виразні фари та задні ліхтарі з брендингом посередині. Салон навіть виглядає дуже схожим на автомобіль. Просто "млинці" зовні заповнені пропелерами. Тут також мінімум подробиць. Subaru повідомила, що над концептом ще працюють аерокосмічні та автомобільні інженери.

Концепт Air Mobility насправді полетить не скоро. Ілюстрація: Subaru

Почуте підтверджує, що у Subaru є аерокосмічні спеціалісти. Однак це наводить експертів на думку, що тут не планують найближчим часом виробляти концепт Air Mobility.