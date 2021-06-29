Спортивный седан, который укомплектуют новым 2,4-литровым оппозитным мотором, дебютирует до конца 2021 года.

Компания Subaru опубликовала первый тизер спортивного седана WRX нового поколения. Премьера автомобиля, который должен получиться существенно мощнее и быстрее предшественника, состоится до конца 2021 года.

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Во внешности нового седана используют дизайнерские решения от концепт-кара Subaru Viziv Performace, представленного на автосалоне в Детройте в начале 2017 года. Кроме того, судя по изображению, модель сохранит фирменный массивный воздухозаборник, расположенный в центре капота.

По предварительным данным, следующий Subaru WRX оснастят новой 2,4-литровой турбо “четверкой” с оппозитным расположением цилиндров, который на стандартной версии седана будет развивать более 300 л. с., а на варианте STI – около 400 лошадиных сил. Двигатель будет работать с вариатором, однако автомобиль можно будет заказать и с классической механической коробкой передач.