Спортивний седан, який укомплектують новим 2,4-літровим опозитним мотором, дебютує до кінця 2021 року.

Компанія Subaru опублікувала перший тизер спортивного седана WRX нового покоління. Прем'єра автомобіля, який повинен вийти істотно могутніше і швидше попередника, відбудеться до кінця 2021 року.

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У зовнішності нового седана використовують дизайнерські рішення від концепт-кара Subaru Viziv Performace, представленого на автосалоні в Детройті на початку 2017 року. Крім того, судячи по зображенню, модель збереже фірмовий масивний повітрозабірник, розташований в центрі капота.

За попередніми даними, наступний Subaru WRX оснастять новою 2,4-літровою турбо “четвіркою” з оппозитним розташуванням циліндрів, який на стандартній версії седана буде розвивати більш 300 к.с., а на варіанті STI - близько 400 кінських сил. Двигун буде працювати з варіатором, однак автомобіль можна буде замовити і з класичною механічною коробкою передач.