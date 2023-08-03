Subaru представляет версию для соревнований WRX сезона 2024 перед публичным дебютом на Ojibwe Forests Rally 25 и 26 августа.

Хотя Subaru больше не участвует в Чемпионате мира по ралли, она все еще принимает участие в региональных соревнованиях, таких как Чемпионат Американской ассоциации по ралли.

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Силовая установка состоит из 2,0-литрового четырехцилиндрового оппозитного двигателя с турбонаддувом и 33-миллиметровой ограничительной пластиной и ограничением наддува 22 psi. Двигатель выдает 320 лошадиных сил. Шестиступенчатая секвентальная коробка передач передает мощность на фирменную систему полного привода.

Раллийный автомобиль имеет широкий обвес из углеродного волокна. По сравнению со стандартным WRX он также получил вентилируемые панели на капоте и высокое заднее крыло. Ливрея совмещает в себе матовый кузов с желтыми вставками и шестизвездный логотип автопроизводителя.

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Автомобиль имеет несущий кузов и каркас безопасности, соответствующий FIA. Спортивные сиденья поддерживают устройство HANS для дополнительной защиты участников. 82-литровый кевларовый бак заменяет стандартный. Пилот Брэндон Семенюк и штурман Китон Уильямс будут первыми соревноваться на новом раллийном автомобиле WRX. Позже в сезоне Тревис Пастран присоединится к команде на второй машине.

«Я очень взволнован чемпионатом по ралли ARA 2024. Новая платформа Subaru отличная, и шанс снова сразиться с двукратным и действующим чемпионом Брэндоном Семенуком будет очень хорошим», — сказал Пастрана в анонсе нового ралли WRX. Он возвращается в команду после того, как пропустил прошлый сезон.

Дорожный WRX использует 2,4-литровый четырехцилиндровый оппозитный двигатель с турбонаддувом, выдающий 271 л.с. Покупатели могут выбрать шестиступенчатую механическую коробку или вариатор.