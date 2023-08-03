Subaru представляє версію для змагань WRX сезону 2024 року перед публічним дебютом на Ojibwe Forests Rally 25 і 26 серпня.

Хоча Subaru більше не бере участь у Чемпіонаті світу з ралі, вона все ще приймає участь у регіональних змаганнях, таких як Чемпіонат Американської асоціації з ралі. Для цих змагань підготовлено нову модифікацію WRX.

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Силова установка WRX складається з 2,0-літрового чотирициліндрового опозитного двигуна з турбонаддувом і 33-міліметровою обмежувальною пластиною та обмеженням наддуву 22 psi. Двигун видає 320 кінських сил. Шестиступенева секвентальна коробка передач передає потужність на фірмову систему повного приводу.

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Ралійний автомобіль має широкий обвіс з вуглецевого волокна. У порівнянні зі стандартним WRX, він також отримав вентильовані панелі на капоті та високе заднє крило. Ліврея поєднує в собі матовий кузов з жовтими вставками та шестизірковий логотип автовиробника.

Автомобіль має несучий кузов і каркас безпеки, що відповідає FIA. Спортивні сидіння підтримують пристрій HANS для додаткового захисту учасників. 82-літровий кевларовий бак замінює стандартний. Пілот Брендон Семенюк і штурман Кітон Вільямс першими змагатимуться на новому ралійному автомобілі WRX. Пізніше в сезоні Тревіс Пастрана приєднається до команди на другій машині.

«Я дуже схвильований чемпіонатом з ралі ARA 2024. Нова платформа Subaru чудова, і шанс знову битися з дворазовим і чинним чемпіоном Брендоном Семенуком буде дуже гарним», — сказав Пастрана в анонсі нового ралі WRX. Він повертається до команди після того, як пропустив минулий сезон.

Дорожній WRX використовує 2,4-літровий чотирициліндровий опозитний двигун з турбонаддувом, який видає 271 к.с. Покупці можуть вибрати шестиступінчасту механічну коробку або варіатор.