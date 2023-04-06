Это уже третья модель Subaru с приставкой Wilderness. Первым два года назад стал кросс-универсал Subaru Outback Wilderness, вслед за которым появился кроссовер Subaru Forester Wilderness, и теперь к ним присоединился самый компактный родственник.

Фактически перед нами дважды лифтированная и приспособленная для бездорожья версия Impresa. Ведь выходной Subaru Crosstrek и так является кросс-версией хэтчбека Subaru Impreza, сменившего поколение прошлого года.

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Версия Wilderness создана по тому же рецепту, что и у старших моделей. Главная особенность – усиленная и более длинноходная подвеска: установлены новые пружины и амортизаторы, дорожный просвет увеличен с 220 до 236 мм. Угол въезда теперь достигает 20 градусов (плюс 2,0), а угол съезда – 33 градуса (плюс 2,9). Добавлена стальная защита снизу, установлены 17-дюймовые колеса с внедорожными шинами Yokohama Geolandar.

Subaru Crosstrek Wilderness оснащен мощнейшим для этой модели атмосферником 2.5 л. (185 л.с.) и клиноцепным вариатором Lineartronic. Но настройки трансмиссии пересмотрены, главная передача сделана короче (4,11:1 вместо 3,7:1), а также перекалиброваны внедорожные режимы электронной системы X-Mode (их два – для грунта и грязи). Задний дифференциал усилен.

Если электроника зафиксирует движение по крутому уклону с небольшой скоростью, вариатор принудительно перейдет на самое низкое передаточное отношение (4,066:1). А чтобы вариатор меньше грелся на бездорожье, усилена система его охлаждения. Это также позволило более чем вдвое увеличить допустимую массу буксируемого прицепа (до 1590 кг). С учетом всех упомянутых доработок такой кросс-хэтчбек должен брать 40-процентный подъем по гравию.

Среди других изменений — новые черные бамперы с глубоко утопленными противотуманными фарами, массивные расширители колесных арок, пластиковая защита на дверях, другие решетки радиатора и антибликовое покрытие капота. Еще версия Wilderness кичится усиленными рейлингами на крыше. Они позволяют перевозить груз массой 80 кг, а на стоянке выдержат погрузку до 318 кг: например, на крышу можно установить палатку для ночевки на природе.

В салоне – водоотталкивающая обивка сидений и контрастный декор. Плюс на кузове и салоне есть фирменные логотипы новой версии. Версия Wilderness имеет богатую оснастку, включая медиасистему Starlink с дисплеем диагональю 11,6 дюйма и комплекс электронных ассистентов EyeSight.

Машины в исполнении Wilderness, как и другие “кросстреки” с двигателем 2.5, будут выпускать на заводе Subaru в США (штат Индиана). Но даже обычные кросс-хэтчбеки нового поколения здесь начнут делать только летом, а Crosstrek Wilderness выйдет на рынок осенью. Хотя цена уже известна: от 32 тысяч долларов.