Це вже третя модель Subaru із приставкою Wilderness. Першим два роки тому став крос-універсал Subaru Outback Wilderness, слідом з'явився кросовер Subaru Forester Wilderness, і тепер до них приєднався найкомпактніший родич.

Фактично перед нами двічі ліфтована та пристосована для бездоріжжя версія Impresa. Адже вихідний Subaru Crosstrek і так є крос-версією хетчбека Subaru Impreza, який змінив покоління минулого року.

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Версія Wilderness створена за тим самим рецептом, що й у старших моделей. Головна особливість - посилена та більш довгохідна підвіска: встановлені нові пружини та амортизатори, дорожній просвіт збільшений з 220 до 236 мм. Кут в'їзду тепер сягає 20 градусів (плюс 2,0), а кут з'їзду – 33 градусів (плюс 2,9). Додано сталевий захист знизу, встановлені 17-дюймові колеса із позашляховими шинами Yokohama Geolandar.

Subaru Crosstrek Wilderness оснащений найпотужнішим для цієї моделі атмосферником 2.5 л. (185 к.с.) та варіатором Lineartronic. Але налаштування трансмісії переглянуті, головна передача зроблена коротше (4,11:1 замість 3,7:1), а також перекалібровані позашляхові режими електронної системи X-Mode (їх два — для ґрунту та бруду). Задній диференціал посилено.

Якщо електроніка зафіксує рух крутим ухилом з невеликою швидкістю, варіатор примусово перейде на найнижче передатне відношення (4,066:1). А щоб варіатор менше грівся на бездоріжжі, посилено систему його охолодження. Це також дозволило більш ніж удвічі збільшити допустиму масу причепа, що буксирується (до 1590 кг). З урахуванням усіх згаданих доопрацювань такий крос-хетчбек повинен брати 40-відсотковий підйом по гравію.

Серед інших змін — нові чорні бампери з глибоко втопленими протитуманними фарами, масивні розширювачі колісних арок, пластиковий захист на дверях, інші грати радіатора та покриття антивідблиску капота. Ще версія Wilderness хизується посиленими рейлінгами на даху. Вони дозволяють перевозити вантаж масою 80 кг, а на стоянці витримають навантаження до 318 кг: наприклад, на дах можна встановити намет для ночівлі на природі.

У салоні – водовідштовхувальна оббивка сидінь та контрастний декор. Плюс на кузові та в салоні є фірмові логотипи нової версії. Версія Wilderness має багате оснащення, включаючи медіасистему Starlink з дисплеєм діагоналлю 11,6 дюйми та комплекс електронних асистентів EyeSight.

Машини у виконанні Wilderness, як і інші “кросстреки” з двигуном 2.5, будуть випускати на заводі Subaru в США (штат Індіана). Але навіть звичайні крос-хетчбеки нового покоління тут почнуть робити лише влітку, а Crosstrek Wilderness вийде на ринок восени. Хоча ціна вже відома: від 32 тисячі доларів.