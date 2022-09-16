Вместо кроссовера Subaru XV представленный гибридный кросс-хэтч с более жестким кузовом и расширенным оснащением дебютировал в Японии.

Subaru устроила у себя на родине премьеру Crosstrek нового, третьего поколения. Р анее компактный кросс-хэтч носил такое имя только в Северной Америке, но теперь оно будет международным – знакомая нам аббревиатура XV отправлена ​​в отставку.

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Модель получила усовершенствованную – по образцу Levorg и WRX – версию архитектуры SGP (Subaru Global Platform): конструкция стала жестче за счет большего количества клеевых соединений и усиленных креплений подвески. Для понижения вибрации инженеры использовали на стыках кровли с боковинами новую мастику. При этом размеры машины почти не изменились: габариты – 4480х1800х1580 мм, колесная база – те же 2670 мм. Не поменялся и минимальный дорожный просвет 200 мм.

В салоне по примеру других моделей марки установили 11,6-дюймовый мультимедиа тачскрин с вертикальной ориентацией. При этом виртуальных приборов, положенных JDM-версиям WRX и Levorg, новому Crosstrek не досталось. Кресла изменили форму и теперь крепятся без промежуточных опор прямо к кузову: это позволило расширить возможности регулировки и одновременно повысить жесткость конструкции.

Кроме того, паркетник получил доработанный рулевой механизм с электроусилителем на рельсе и – по обновленным Legacy и Outback – систему EyeSight последнего поколения. Она теперь включает в себя дополнительную монокамеру по центру для лучшего распознавания пешеходов и велосипедистов и полноценный круговой обзор.