Подразделение Subaru Tecnica International готовит к релизу очередную спецверсию WRX, предназначенную для Северной Америки.

Поклонникам марки Subaru в США адресована новая лимитированная серия спорткаров WRX STI с индексом S209. Она появится на рынке после дебюта в Детройте.

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R205, S206, S207 и S208 – это четыре специальных серии WRX STI нового поколения, которые прошли мимо американских покупателей. Компенсировать “недостачу” призвана модель высокопроизводительного седана с индексом S209, которая предназначена специально для США.



Фото: Subaru WRX STI S209 / Subaru

По аналогии с остальными спецверсиями, которые были выпущены ограниченным тиражом, версия S209 отличается от остальных WRX STI особыми элементами кузова, массивным спойлером на корме и дополнительной мощностью. Обязательными в этом драйверском коктейле будут и новые настройки для шасси, усиленные тормоза и система охлаждения двигателя. Вероятно, автомобиль тоже лишат некоторых деталей, чтобы снизить его массу.

Для сравнения, версия WRX STI S208, предназначенная для Японии и выпущенная тиражом всего в 450 машин, получила 28 дополнительных лошадиных сил мощности и плюс 33 ньютон-метра, по сравнению с обычными STI-моделями.

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