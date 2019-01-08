Підрозділ Subaru Tecnica International готує до дебюту чергову спецверсію WRX, призначену для Північної Америки.

Шанувальникам марки Subaru у США адресовано нову лімітовану серію спорткарів WRX STI з індексом S209. Вона з’явиться на ринку після дебюту у Детройті.

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R205, S206, S207 та S208 – це чотири спеціальних серії WRX STI, нового покоління, котрі пройшли повз американських покупців. Компенсувати “нестачу” покликана модель високопродуктивного седана з індексом S209, котра призначена спеціально для США.



Фото: Subaru WRX STI S209 / Subaru

За аналогією з рештою спецверсій, що були випущені обмеженим накладом, версія S209 відрізняється від решти WRX STI особливими елементами кузову, масивним спойлером на кормі та додатковою потужністю. Обов’язковими у цьому драйверському коктейлі будуть і нові налаштування для шасі, посилені гальма та система охолодження двигуна. Ймовірно, автомобіль також позбавлять деяких деталей, аби знизити його масу.

Для порівняння, версія WRX STI S208, призначена для Японії і випущена тиражем усього в 450 машин, отримала 28 додаткових кінських сил потужності та плюс 33 ньютон-метра, порівняно зі звичайними STI-моделями.

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