Найменший седан німецької марки дебютує на виставці електроніки CES у Лас-Вегасі.

Наприкінці минулого року компанія Mercedes-Benz показала тізерне зображення нового CLA 2020 модельного року. А вже сьогодні відбудеться офіційна прем’єра седана.

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Передноворічний тизер дозволив побачити лише обриси кузову та контури передніх фар. Небагато. Однак ясно, що модель збереже купеподібну форму кузова з “заваленою” лінією даху. Як і раніше, CLA буде першою сходинкою у сегмент седанів преміум-класу для клієнтів “Мерседес”. А той факт, що презентують новинку на виставці електроніки Consumer Electronics Show в Лас-Вегасі красномовно свідчить про те, що модель наступного десятиліття буде технологічною, як ніколи раніше.

Фото: 2020 Mercedes-Benz CLA / Daimler

Серед технологій, які можна буде отримати від нового Mercedes-Benz CLA, центральне місце відведено фірмовій інформаційно-розважальній системі MBUX. На сьогодні вона є однією з кращих у класі, якщо не найліпшою. Система дебютувала на автомобілях марки лише рік тому, однак Mercedes стверджує, що вона настільки оновилась, що вже заслуговує на нову назву. Поки що мультимедійний блок називають “Mercedes-Benz User Experience”. Ми поки не знаємо всіх деталей, але очікуємо додаткового функціоналу і еволюції “інтуїтивного” характеру системи.



Про решту змін і нових технологій зможемо дізнатись вже зовсім скоро, завдяки онлайн-стріму з подіуму Mercedes-Benz у Лас-Вегасі. Трансляція розпочнеться о 21:00 за київським часом.

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