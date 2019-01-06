Це будуть як абсолютно нові моделі, так і нові покоління існуючих.

В планах південнокорейського концерну – продати у 2019 році 7,6 мільйони автомобілів у всьому світі. Це на 3% більше, ніж торік, хоча загальний авторинок, за прогнозами аналітиків, може зменшитись на 1%.

Для цього концерн випустить 13 нових моделей автомобілів протягом 2019 року. Серед них - преміум-SUV під маркою Genesis, великий позашляховик Hyundai Palisade та нове покоління седану Sonata.

Серед більш пізніх планів Hyundai-Kia - запустити пілотну службу автономних таксі у Південній Кореї до 2021 року та розширити партнерські відносини з провідними гравцями у цій області.

Нагадаємо, що Hyundai показав концепт бездротової зарядки автомобілів.