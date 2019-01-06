Это будут как совершенно новые модели, так и новые поколения существующих.

В планах южнокорейского концерна – продать в 2019 году 7,6 миллиона автомобилей во всем мире. Это на 3% больше, чем в прошлом году, хотя общий авторынок, по прогнозам аналитиков, может снизиться на 1%.

Для этого концерн выпустит 13 новых моделей автомобилей в течение 2019 года. Среди них – премиум-SUV под маркой Genesis, большой внедорожник Hyundai Palisade и новое поколение седана Sonata.

Среди более поздних планов Hyundai-Kia – запустить пилотную службу автономных такси в Южной Корее до 2021 года и расширить партнерские отношения с ведущими игроками в этой области.

Напомним, что Hyundai показал концепт беспроводной зарядки автомобилей.