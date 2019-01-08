Самый маленький седан немецкой марки дебютирует на выставке электроники CES в Лас-Вегасе.

В конце прошлого года компания Mercedes-Benz показала тизерное изображение нового CLA 2020 модельного года. А уже сегодня состоится официальная премьера седана.

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Предновогодний тизер позволил увидеть лишь очертания кузова и очертания передних фар. Немного. Однако ясно, что модель сохранит купеобразную форму кузова с "заваленной" линией крыши. Как и ранее, CLA будет первой ступенькой в сегмент седанов премиум-класса для клиентов “Мерседес”. А тот факт, что презентуют новинку на выставке электроники Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе, красноречиво свидетельствует о том, что модель следующего десятилетия будет технологичной, как никогда раньше.

Фото: 2020 Mercedes-Benz CLA / Daimler

Среди технологий, которые можно будет получить от нового Mercedes-Benz CLA, центральное место отведено фирменной информационно-развлекательной системе MBUX. На сегодня она является одной из лучших в классе, если не лучшей. Система дебютировала на автомобилях марки лишь год назад, однако Mercedes утверждает, что она настолько обновилась, что уже заслуживает новое название. Пока мультимедийный блок называют "Mercedes-Benz User Experience". Мы пока не знаем всех деталей, но ожидаем дополнительного функционала и эволюции “интуитивного” характера системы.

Об остальном и новых технологиях сможем узнать уже совсем скоро благодаря онлайн-стриму с подиума Mercedes-Benz в Лас-Вегасе. Трансляция начнется в 21:00 по киевскому времени.

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