Обмежена серія з 30 машин – лебедина після по моделі, яку невдовзі змінить нова.

Спортивний підрозділ Subaru Tecnica International святкує цього року 30 річницю. Аби відзначити цю дату, відділення Subaru Southern Africa з Південної африки випустило лімітовану серію з 30 потужних WRX STI Diamond Edition.

У виконанні Diamond Edition продуктивність турбомотора 2.5, який працює у парі з шестиступінчатою МКП, зросла до 354 к.с. – це на 40 більше, ніж у звичайної STI.

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За власними вимірами SSA, час набору сотні скоротився на 0,7 с – до 5,03 с. Вправа 0-160 км/год виконується на секунду швидше – за 13,7 с. Максимальна швидкість залишилася на тому ж рівні і становить 255 км/год.

Фото: Subaru WRX STI Diamond Edition / Subaru

Використавши проставки на всіх колесах, майстри розширили колію на 20 мм. Передня підвіска занижена на 10 мм. Новий обвіс по периметру забарвлений у той же жовтий колір High Viz, що й гальмівні супорти. Образ доповнюють 19-дюймові диски Y-design з шинами 245/35 R19.

Робота над Diamond Edition почалася в грудні 2016 року і тривала18 місяців. Додаткова потужність отримана за рахунок перепрошивки блоку управління двигуном і заміни системи випуску. Довелося втрутитися в налаштування шасі і керма. Ціна Diamond Edition – 799 000 південноафриканських рендів (1,543 млн ​гривень), тоді як стандартна Subaru WRX STI коштує 770 100 (3,493 млн грн). Тираж обмежений 30 екземплярами.



Варто зазначити, що у 2019 році на WRX STI чекає зміна поколінь, то це, можливо, остання спеціальна серія моделі. А у тому, що вона залишиться найпотужнішою не виникає жодних сумнівів.

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