Суд арестовал только что проданные 245 АЗС группы "Приват"

Правоохранительные органы расследуют уголовное дело против "ПриватБанка", Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) и компании "Макс Энерго Ресурс", обвиняя их в сговоре на торгах по продаже 245 АЗС. Об этом свидетельствуют постановления Печерского районного суда города Киева., пишет enkorr.ua.

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Как отмечается, досудебным расследованием установлено, что по предварительному сговору должностных лиц АО КБ "ПриватБанк", АМКУ и отдельных субъектов ведения хозяйства, в нарушение требований законодательства на торгах ГП "СЕТАМ" реализовано государственное имущество по заниженной стоимости, что привело к нанесению ущерба государственным интересам в особо крупных объемах.

Речь идет о 245 автозаправочных станциях и 33 земельных участках., которые до 2016 принадлежали компаниям группы "Приват" и были залоговым имуществом по кредитам "ПриватБанка". В 2016-2021 годах банк получил эти активы в собственность из-за невыполнения долговых обязательств.

27 сентября 2024 года банк выставил это имущество на продажу через OpenMarket одним лотом за 693 924 505., 16 грн. Из 9 участников торгов 7 отклонили из-за неуплаты гарантийного взноса, еще одного– по возвращении заявки. В итоге победителем стало ООО "Макс Энерго Ресурс", которое выкупило имущество за 693, 92 млн грн– только на 0, 3% больше стартовой цены.

При этом, как установило следствие, стоимость каждого объекта (кроме тех, находящиеся на оккупированной территории) было занижено в несколько раз. Для примера:

объект №1: комплекс зданий и сооружений по состоянию на 27.09.2024 г. было выставлено с начальной стоимостью 3 804 400 грн, однако, согласно договору ипотеки между ООО "Сфера Плюс" и АО КБ "ПриватБанк" от 17.08.2016 г. стоимость указанного имущества составляла 22 207 584 грн.;

объект №92: автозаправочная станция по состоянию на 27.09.2024 г. с первоначальной стоимостью 2 479 070 грн, однако, согласно договору ипотеки между ООО "Диксон Флайт" и АО КБ "ПриватБанк" от 10.08.2016 г. стоимость указанного имущества составляла 50,425 млн грн.

"Таким образом, неустановленные лица по предварительному сговору организовали продажу государственного имущества по заниженной стоимости на торгах, по результатам которых АО КБ "ПриватБанк" продало, а ООО "Макс Энерго Ресурс" приобрело 245 объектов недвижимого имущества и 33 земельных участка", — говорится в материалах суда.

В рамках расследования этого уголовного дела прокуратура подала ходатайство об аресте проданной недвижимости, банковских счетов "Макс Энерго Ресурс" и личных счетов директора компании "МГК Рейл" Именно он предоставил 41, 66 млн грн как беспроцентную возвратную финансовую помощь, которая в дальнейшем была использована компанией "Макс Энерго Ресурс" в качестве гарантийного взноса. При этом таких доходов официально у него не было. Суд эти ходатайства удовлетворил.

Напомним, Недавно Антимонопольный комитет начал расследование приобретения ООО "Макс Энерго Ресурс" 245 автозаправочных станций в "ПриватБанке".