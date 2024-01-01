Суд арештував щойно продані 245 АЗС групи "Приват"

Правоохоронні органи розслідують кримінальну справу проти "ПриватБанку", Антимонопольного комітету України (АМКУ) і компанії "Макс Енерго Ресурс", звинувачуючи їх у змові на торгах з продажу 245 АЗС. Про це свідчать ухвали Печерського районного суду міста Києва, пише enkorr.ua.

Читайте також: На продаж буде виставлено 160 АЗС Avias та ANP

Як зазначається, досудовим розслідуванням встановлено, що за попередньою змовою службових осіб АТ КБ "ПриватБанк", АМКУ й окремих суб`єктів господарювання, у порушення вимог законодавства на торгах ДП "СЕТАМ" реалізовано державне майно за заниженою вартістю, що призвело до спричинення збитків державним інтересам в особливо великих обсягах.

Йдеться про 245 автозаправних станцій і 33 земельні ділянки, які до 2016 року належали компаніям групи "Приват" і були заставним майном за кредитами "ПриватБанку". У 2016-2021 роках банк отримав ці активи у власність через невиконання боргових зобов'язань.

27 вересня 2024 року банк виставив це майно на продаж через OpenMarket одним лотом за 693 924 505,16 грн. Із 9 учасників торгів 7 відхилили через несплату гарантійного внеску, ще одного – через повернення заявки. У підсумку переможцем стало ТОВ "Макс Енерго Ресурс", яке викупило майно за 693,92 млн грн – лише на 0,3% більше від стартової ціни.

При цьому, як встановило слідство, вартість кожного об'єкта (крім тих, що перебувають на окупованій території) було занижено у декілька разів. Для прикладу:

об'єкт № 1: комплекс будівель і споруд станом на 27.09.2024 р. було виставлено із початковою вартістю 3 804 400 грн, однак відповідно до договору іпотеки між ТОВ "Сфера Плюс" та АТ КБ "ПриватБанк" від 17.08.2016 р. вартість вказаного майна становила 22 207 584 грн;

об'єкт № 92: автозаправна станція станом на 27.09.2024 р. із початковою вартістю 2 479 070 грн, однак відповідно до договору іпотеки між ТОВ "Діксон Флайт" та АТ КБ "ПриватБанк" від 10.08.2016 р. вартість вказаного майна становила 50 425 000 грн.

"Таким чином, невстановлені особи за попередньою змовою організували продаж державного майна за заниженою вартістю на торгах, за результатами яких АТ КБ "ПриватБанк" продало, а ТОВ "Макс Енерго Ресурс" придбало 245 об`єктів нерухомого майна й 33 земельні ділянки", — йдеться у матеріалах суду.

У рамках розслідування цієї кримінальної справи прокуратура подала клопотання про арешт проданої нерухомості, банківських рахунків "Макс Енерго Ресурс" і особистих рахунків директора компанії "МГК Рейл". Саме він надав 41,66 млн грн як безпроцентну поворотну фінансову допомогу, яку надалі було використано компанією "Макс Енерго Ресурс" як гарантійний внесок. При цьому таких доходів офіційно у нього не було. Суд ці клопотання задовольнив.

Нагадаємо, нещодавно Антимонопольний комітет розпочав розслідування придбання ТОВ "Макс Енерго Ресурс" 245 автозаправних станцій у "ПриватБанку".