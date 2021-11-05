Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу обжалования введения новых платных паркомест в столице.

Окружной административный суд города Киева открыл производство в деле по иску жителя Деснянского района столицы к Киевсовету.

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Истец просит суд признать противоправным и недействительным решение Киевсовета, которым был определен перечень парковочных площадок, закрепленных за КП “Киевтранспарксервис”, с которых будет взиматься сбор за места для парковки транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда города Киева.

В частности, речь идет о решении Киевсовета от 31 августа 2021 года № 2185/2226 «О внесении изменений в решение Киевского городского совета от 23 июня 2011 года № 242/5629 «Об установлении местных налогов и сборов в г. Киеве». По мнению истца, при подготовке и принятии обжалуемого решения Киевсоветом были нарушены требования налогового и земельного законодательства.