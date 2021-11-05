Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі оскарження введення нових платних паркомісць у столиці.

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом жителя Деснянського району столиці до Київради.

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Позивач просить суд визнати протиправним та нечинним рішення Київради, яким було визначено перелік паркувальних майданчиків, закріплених за КП “Київтранспарксервіс”, з яких справлятиметься збір за місця для паркування транспортних засобів. Про це повідомляє пресслужба Окружного адміністративного суду міста Києва.

Зокрема, йдеться про рішення Київради від 31 серпня 2021 року № 2185/2226 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві». На думку позивача, при підготовці та ухваленні оскаржуваного рішення Київрадою було порушено вимоги податкового та земельного законодавства.