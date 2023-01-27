Полицейские уговорили водителя отказаться от проверки на состояние опьянения, чтобы составить протокол по ст. 130 КУоАП. Суд указал на недопустимость действий полиции по влиянию на водителей для получения от них отказа, учитывая состояние опьянения.

Святошинский районный суд Киева констатировал недопустимость действий патрульных полицейских по влиянию на водителей для получения от них отказа от ухода за состоянием опьянения.

Читайте также: Суд признал незаконным штраф с камеры, перед которой не установлен соответствующий дорожный знак

Согласно материалам судебного разбирательства, вечером 20 августа 2022 года патрульные полицейские на трассе Киев-Чоп остановили автомобиль ВАЗ. По мнению полицейских, водитель находился в состоянии наркотического опьянения.

Впрочем, согласно полицейскому протоколу, водитель отказался от прохождения медицинского осмотра, после чего в отношении водителя был составлен протокол по ст. 130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения) КУоАП.

Водитель ВАЗ свою вину, однако, не признал и указал суду, что он наоборот хотел пройти осмотр как на месте остановки, так и в медицинском заведении.

Тогда полицейские начали склонять его к отказу от такого осмотра, а затем все равно составили в отношении водителя протокол по ст. 130. Оказалось, что видео с камеры одного из патрульных свидетельствует именно в пользу водителя ВАЗ. Так, видеозапись зафиксировала, что водитель дает согласие на осмотр на состояние наркотического опьянения. При этом из записи вообще не ясно, какие у полицейских были основания для остановки водителя.

Что интересно, полицейская видеозапись также зафиксировала, как один из патрульных позвонил в больницу, однако врач отказался осуществить прием и провести осмотр водителя.

Также, на запись попал момент, как после этого полицейские уговаривают водителя отказаться от осмотра, отметив, что не будут его задерживать, на что тот поддался и отказался от осмотра.

«Таким образом, данными фиксации процедуры прохождения водителем учитывая состояние наркотического опьянения доказано, что водителю не было сообщено о наличии признаков у него какого-либо опьянения и необходимости именно через это пройти соответствующий осмотр, более того было оказано влияние на водителя ради изменения его позиции и получения от него отказа от осмотра без разъяснения настоящих последствий таких действий, что недопустимо», - отмечено в решении суда.

В итоге суд решил закрыть производство по делу по ст. 130 в связи с отсутствием состава административного правонарушения. Ответственность патрульных за неправомерные действия по этому делу не предусмотрена.

Отметим, что суды уже не впервые констатируют попытки полиции по склонению водителей к отказу от ухода за состоянием опьянения, а затем составляют в отношении водителей протоколы по ст. 130.