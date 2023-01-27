Поліцейські вмовили водія відмовитись від огляду на стан сп’яніння, щоб скласти протокол по ст. 130 КУпАП. Суд вказав на неприпустимість дій поліції щодо впливу на водіїв задля отримання від них відмови від огляду на стан сп’яніння.

Святошинський районний суд Києва констатував неприпустимість дій патрульних поліцейських щодо впливу на водіїв задля отримання від них відмови від огляду на стан сп’яніння.

Читайте також: Суд визнав незаконним штраф з камери, перед якою не встановлено відповідний дорожні знак

Згідно з матеріалами судового провадження, ввечері 20 серпня 2022 року патрульні поліцейські на трасі Київ-Чоп зупинили автомобіль ВАЗ. На думку поліцейських, водій знаходився у стані наркотичного сп’яніння.

Втім, згідно з поліцейським протоколом, водій відмовився від проходження медичного огляду, після чого відносно водія був складений протокол по ст. 130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння) КУпАП.

Водій ВАЗ свою провину, однак, не визнав і зазначив суду, що він навпаки хотів пройти огляд як на місці зупинки, так і у медичному закладі.

Тоді поліцейські почали схиляти його до відмови від такого огляду, а потім все одно склали відносно водія протокол по ст. 130. Виявилось, що відео з камери одного з патрульних свідчить саме на користь водія ВАЗ. Так, відеозапис зафіксував, що водій дає згоду на огляд на стан наркотичного сп’яніння. При цьому із запису взагалі не зрозуміло, які у поліцейських були підстави для зупинки водія.

Що цікаво, поліцейський відеозапис також зафіксував, як один з патрульних зателефонував до лікарні, однак лікар відмовився здійснити прийом та провести огляд водія.

Також, на запис потрапив момент, як після цього поліцейські вмовляють водія відмовитись від огляду, зазначивши, що не будуть його затримувати, на що той піддався та врешті решт відмовився від огляду.

«Таким чином, даними фіксації процедури проходження водієм огляду на стан наркотичного сп`яніння доведено, що водію не було повідомлено про наявність ознак в нього будь-якого сп’яніння та необхідність саме через це пройти відповідний огляд, більш того було здійснено вплив на водія задля зміни його позиції та отримання від нього відмови від огляду без роз’яснення справжніх наслідків таких дій, що є не припустимим», - зазначено у рішенні суду.

У підсумку, суд вирішив закрити провадження у справі по ст. 130 у зв’язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення. Відповідальність патрульних за неправомірні дії у цій справі не передбачена.

Зазначимо, що суди вже не вперше констатують спроби поліції по схилянню водіїв до відмови від огляду на стан сп’яніння, а потім складають відносно водіїв протоколи по ст. 130.