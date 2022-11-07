Автоматична фіксація швидкості руху без попередження про це водія суперечить закону – висновок суду.

Суд визнав протиправною автоматичну фіксацію швидкості руху приладом «Каскад» внаслідок того, що водій не був у встановленому законом порядку проінформований про проведення такої фіксації. Постанова Восьмого апеляційного адміністративного суду від 20.10.2022 у справі №456/8/22.

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Що каже закон

Відповідно до частини 1 статті 40 Закону «Про національну поліцію» для забезпечення публічної безпеки та порядку поліція може використовувати автоматичну фото і відеотехніку. При цьому, відповідно до частини 2 цієї статті інформація про розміщену автоматичну фото і відеотехніку повинна бути розміщена на видному місці.

Для цього у Правилах дорожнього руху передбачено спеціальний дорожній знак 5.76 «Автоматична відеофіксація порушень Правил дорожнього руху». Цей знак інформує про можливу автоматичну фіксацію швидкості руху за допомогою спеціальних технічних засобів.

Що вирішив суд

У одній з таких ситуацій водій перевищив дозволену законом швидкість на 23 км/год. А саме при передбаченій у населеному пункті швидкості руху 50 км/год, водій здійснював рух зі швидкістю 73 км/год.

З’ясовуючи питання законності спірної постанови поліції, в основу дослідження суд поклав питання: чи був водій поінформований у належний спосіб про те, що ведеться автоматична відеозйомка його автомобіля?

У відповідь поліція не змогла надати жодних доказів, що на шляху у водія був встановлений відповідний дорожній знак 5.76 «Автоматична відеофіксація порушень Правил дорожнього руху».

Внаслідок відсутності жодних доказів встановлення даного дорожнього знаку, суд першої інстанції визнав таку автоматичну фіксацію швидкості руху протиправною. А складену при такій фіксації постанову – незаконною.

Департамент патрульної поліції не погодився з таким рішенням суду та оскаржив його в апеляційному порядку. Однак Восьмий апеляційний адміністративний суд у складі колегії з трьох суддів також підтримав водія.

Суд наголосив, що водій має право бути проінформованим про здійснення фото чи відеозйомки його автомобіля. При цьому саме поліція має довести, що водій був обізнаний про проведення фото чи відеофіксації.

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Висновки

Таким чином, автоматична фіксація перевищення швидкості може здійснюватися лише у разі встановлення попереджувального дорожнього знаку 5.76 «Автоматична відеофіксація порушень Правил дорожнього руху». Якщо ж такого знаку не встановлено, то штраф за перевищення швидкості є неправомірним.