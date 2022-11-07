Автоматическая фиксация скорости движения без предупреждения об этом водителя противоречит закону – заключение суда.

Суд признал противоправной автоматическую фиксацию скорости движения прибором «Каскад» в результате того, что водитель не был в установленном законом порядке проинформирован о проведении такой фиксации. Постановление Восьмого апелляционного административного суда от 20.10.2022 г. по делу №456/8/22.

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Что говорит закон

Согласно части 1 статьи 40 Закона «О национальной полиции», для обеспечения публичной безопасности и порядка полиция может использовать автоматическую фото и видеотехнику. При этом, согласно части 2 настоящей статьи, информация о размещенной автоматической фото и видеотехнике должна быть размещена на видном месте.

Для этого в Правилах дорожного движения предусмотрен специальный дорожный знак 5.76 "Автоматическая видеофиксация нарушений Правил дорожного движения". Этот знак информирует о возможной автоматической фиксации скорости движения с помощью специальных технических средств.

Что решил суд

В одной из таких ситуаций водитель превысил разрешенную законом скорость на 23 км/ч. А именно при предусмотренной в населенном пункте скорости движения 50 км/ч, водитель совершал движение со скоростью 73 км/ч.

Выясняя вопрос законности спорного постановления полиции, в основу исследования суд положил вопрос: был ли водитель информирован надлежащим образом о том, что ведется автоматическая видеосъемка его автомобиля?

В ответ полиция не смогла предоставить никаких доказательств, что на пути водителя был установлен соответствующий дорожный знак 5.76 «Автоматическая видеофиксация нарушений Правил дорожного движения».

Вследствие отсутствия никаких доказательств установления данного дорожного знака суд первой инстанции признал такую автоматическую фиксацию скорости движения противоправной. А составленное при такой фиксации постановление – незаконным.

Департамент патрульной полиции не согласился с таким решением суда и обжаловал его в апелляционном порядке. Однако восьмой апелляционный административный суд в составе коллегии из трех судей также поддержал водителя.

Суд подчеркнул, что водитель имеет право быть проинформированным о фото или видеосъемке его автомобиля. При этом полиция должна доказать, что водитель был осведомлен о проведении фото или видеофиксации.

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Выводы

Таким образом, автоматическая фиксация превышения скорости может производиться только при установке предупредительного дорожного знака 5.76 «Автоматическая видеофиксация нарушений Правил дорожного движения». Если же такой знак не установлен, то штраф за превышение скорости неправомерен.