Штраф за превышение скорости пришел владельцу автомобиля, который за рулем в то время не находился.

В украинском законодательстве прописана норма, которая за нарушение скоростного лимита и фиксацию этого факта камерами автофиксации делает виновным владельца авто, а не того, кто фактически нарушил. Эта правовая коллизия действует уже не в первый раз, когда-то она даже стала причиной отмены закона об автофиксации. Сейчас дело об ответственности водителя или собственника рассматривается в Конституционном суде, однако он не подает признаков деятельности уже давно.

В то же время камеры автофиксации действуют, и они присылают нарушения владельцам, независимо от виновника нарушения. Один такой случай произошел с владельцем Toyota Land Cruiser, который не стал закрывать глаза на несовершенство законодательства.

Кстати, штраф, выписанный инспектором без участия водителя, незаконный

Один владелец Toyota Land Cruiser передал машину в пользование другому лицу. Однако через некоторое время в почтовом ящике он обнаружил постановление о наложении на него штрафа в размере 255 грн за превышение этим автомобилем скорости движения.

Авто превысило скорость, но не владелец

Согласно этому постановлению зафиксировано, что указанное транспортное средство осуществляло движение с превышением скорости на 27 км/ч от максимально разрешенной.

Считая наложенный штраф противоправным и нарушающим его права, владелец автомобиля обратился в суд с иском.

В иске он подчеркнул, что транспортное средство действительно принадлежит ему на правах собственности, однако передал его в пользование другим лицам. Одновременно владелец авто добавил справку из стоматологической клиники о том, что он находился во время превышения автомобилем скорости на приеме у врача-стоматолога.

При этом подчеркнул, что в соответствии с Конституцией юридическая ответственность носит индивидуальный характер. Поэтому он не может нести ответственность за то, чего не совершал.

В ответ Департамент патрульной полиции приобщил к делу материалы фото и видеофиксации комплекса автоматической фиксации скорости движения «КАСКАД».

На присоединенных полицией фотографиях был зафиксирован автомобиль Toyota Land Cruiser. При этом не было зафиксировано лицо, находящееся за рулем этого автомобиля в момент превышения скорости движения.

Одновременно Департамент патрульной полиции сообщил, что законом возложена ответственность именно на владельцев транспортных средств, независимо от того, что за рулем было другое лицо, совершившее нарушение.

Что решил суд

Рассматривая материалы дела, суд обратил внимание на то, что статьей 8 Конституции предусмотрено, что в Украине признается и действует принцип верховенства права. Конституция Украины имеет высшую юридическую силу над другими законами.

Частью 2 статьи 61 Конституции Украины установлено, что юридическая ответственность лица носит индивидуальный характер. Необходимость индивидуализации административной ответственности предусмотрена частью 2 статьи 33 КУоАП, которой определено, что при наложении взыскания учитывается особа нарушителя и степень его вины.

Суд также подчеркнул, что решением Конституционного Суда Украины от 22.12.2010 № 23-рп/2010 признана неконституционной статья 14-1 КУоАП, которая предусматривала, что к административной ответственности за правонарушения в сфере ПДД в случае их фиксации в автоматическом режиме специальными техническими средствами привлекаются владельцы транспортных средств.

Также интересно: полный список камер контроля скорости

Кроме того, суд принял во внимание правовую позицию Верховного Суда, изложенную в постановлении от 08.07.2020 по делу № 463/1352/16-а, согласно которой в силу принципа презумпции невиновности все сомнения в виновности лица, привлекаемого к ответственности, трактуются в его пользу.

Учитывая вышеизложенное, как суд первой инстанции, так и апелляционный суд пришли к безоговорочному выводу о незаконности штрафа за превышение скорости на том основании, что ответственность может нести только нарушитель. Коллегия апелляционного суда из трех судей Мезенцева Е.И., Беспалова О.А. и Файдюка В.В. проголосовали за это решение единогласно.

Постановление Шестого апелляционного административного суда от 18.07.2022 по делу №760/21549/20 вступило в законную силу, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Вывод

Таким образом, в соответствии с позицией суда, ответственность за превышение скорости, зафиксированное в автоматическом режиме, должен нести не владелец авто, а водитель!

После такого судебного прецедента не исключено, что такая судебная практика станет массовой и поспособствует внесению изменений в закон о применении наказания исключительно к виновным.