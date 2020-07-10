Езда на нерастаможенном авто обошлась водителю в полмиллиона гривен. Полиция выявила нарушения, таможня оштрафовала, а суд (причем не один) признал наказание законным.

Дело было так. Патрульная полиция Харьковской области остановила автомобиль на иностранной регистрации. За рулем находился гражданин Украины. Во время проверки сотрудники полиции обнаружили, что этот автомобиль согласно базе данных “Аркан” был ввезен на территорию Украины иностранцем в 2018 году в режиме временного ввоза и был передан в пользование гражданину Украины. На момент остановки автомобиль находился в Украине с просрочкой сроков вывоза.

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Этот факт нарушения таможенных правил полиция сообщила в Харьковскую таможню, которая обратилась к гражданину с просьбой предоставить объяснения. В ответ гражданин пояснил, что он не является собственником автомобиля, не ввозил его в Украину, а всего лишь приобрел эту “евробляху” на авторынке и не владел информацией о нарушение разрешенных сроков пребывания автомобиля в Украине. Таким объяснением гражданин не убедил таможню в отсутствии нарушений в своих действиях. По результатам рассмотрения дела на гражданина наложен штраф в размере 489 725 грн. И это при оценочной стоимости автомобиля в 31 780 грн. (1999 год выпуска).

Постановление вынесено на основании статьи 485 Таможенного кодекса –“Противоправные действия, направленные на уклонение от уплаты таможенных платежей, а также использование товаров, относительно которых предоставлены льготы по уплате таможенных платежей, в иных целях, чем те, в связи с которыми были предоставлены такие льготы”.

Гражданин обжаловал этот штраф в суде, однако как суд первой инстанции, так и апелляционный суд признали гражданина Украины виновным в использовании автомобиля, в отношении которого были предоставлены льготы при ввозе на территорию Украины. Оба суда признали штраф законным.

В частности, апелляционный суд в решении от 15.06.2020 в деле №953 / 19713/19 пришел к выводу, что, поскольку гражданин является резидентом, то в случае передачи права временного ввезенного транспортного средства для личного пользования от нерезидента, последний должен был уплатить все таможенные платежи. Также суд признал необоснованными доводы гражданина об отсутствии у полиции права информировать таможню о нарушении таможенных правил.

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