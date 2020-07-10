Їзда на не розмитненому авто обійшлася водієві в півмільйона гривень. Поліція виявила порушення, митниця оштрафувала, а суд (причому, не один) визнав покарання законним.

Діло було так. Патрульна поліція Харківської області зупинила автомобіль на іноземній реєстрації. За кермом перебував громадянин України. Під час перевірки співробітники поліції виявили, що цей автомобіль згідно з базою даних «Аркан» був ввезений на територію України іноземцем в 2018 році в режимі тимчасового ввезення і був переданий в користування громадянину України. На момент зупинки автомобіль знаходився в Україні з простроченням строків вивезення.

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Про цей факт порушення митних правил поліція повідомила в Харківську митницю, яка звернулася до громадянина з проханням надати пояснення. У відповідь громадянин пояснив, що він не є власником автомобіля, не ввозив його в Україну, а всього лише придбав цю «евробляху» на авторинку і не володів інформацією про порушення дозволених термінів перебування автомобіля в Україні. Таким поясненням громадянин не переконав митницю у відсутності порушень в своїх діях. За результатами розгляду справи на громадянина накладено штраф в розмірі 489 725 грн. І це при оціночної вартості автомобіля в 31 780 грн. (1999 рік випуску).

Постанова винесена на підставі статті 485 Митного кодексу - «Протиправні дії, спрямовані на ухилення від сплати митних платежів, а також використання товарів, щодо яких надано пільги по сплаті митних платежів, в інших цілях, ніж ті, у зв'язку з якими було надано такі пільги».

Громадянин оскаржив цей штраф в суді, однак як суд першої інстанції, так і апеляційний суд визнали громадянина України винним у використанні автомобіля, щодо якого були надані пільги при ввезенні на територію України. Обидва суди визнали штраф законним.

Зокрема, апеляційний суд в рішенні від 15.06.2020 у справі №953 / 19713/19 дійшов висновку, що, оскільки громадянин є резидентом, то в разі передачі права тимчасового ввезеного транспортного засобу особистого користування від нерезидента, останній повинен був сплатити всі митні платежі. Також суд визнав необґрунтованими доводи громадянина про відсутність у поліції права інформувати митницю про порушення митних правил.

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