Суд одобрил национализацию 49% компании "Альянс Холдинг", которая управляет розничной сетью АЗС Shell. Решение обжалованию не подлежит.

В результате судебного процесса государство получит пакет из 49% имущественных прав ООО "Альянс Холдинг" в качестве дохода по иску Министерства юстиции к апелляционной инстанции Высшего антикоррупционного суда. Об этом сообщила пресс-служба Высшего антикоррупционного суда, сообщает enkorr.ua.

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Как отмечается, Апелляционная палата ВАКС удовлетворила апелляционную жалобу Минюста, постановив взыскать в доход государства 49% уставного капитала ООО "Альянс Холдинг", конечным бенефициаром которых был подсанкционный российский бизнесмен Эдуард Худайнатов.

Отмечается, что суд первой инстанции применил к Худайнатову санкцию, предусмотренную п. 1-1 ч. 1 ст. 4 ЗУ "О санкциях" и взыскал в доход государства 100% доли в уставном капитале ООО "Альянс Ойл Украина" объемом 447 604 842,76 грн. Вместе с тем суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований в части взыскания в доход государства 49% доли в уставном капитале ООО "Альянс Холдинг" в объеме 270 836 475 грн.

Постановление ВАКС вступило в силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

Тем временем Shell считает решение АП ВАКС по 49% "Альянс Холдинга" необоснованным присвоением Украиной иностранных инвестиций и активов Shell, которое противоречит международному праву. "Конечно, мы сделаем все возможное для защиты наших работников, активов, инвестиций и репутации", — говорится в заявлении компании.

В Shell отметили, что решение АП ВАКС игнорирует факты и решение Палаты по предпринимательству Апелляционного суда г. Амстердам, которое подтверждает, что текущая доля Shell в ее украинском ритейл-бизнесе составляет 97,44%.