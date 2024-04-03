Суд схвалив націоналізацію 49% компанії «Альянс Холдинг», яка керує роздрібною мережею АЗС Shell. Рішення оскарженню не підлягає.

В результаті судового процесу держава отримає пакет із 49% майнових прав ТОВ «Альянс Холдинг» як дохід за позовом Міністерства юстиції до апеляційної інстанції Вищого антикорупційного суду. Про це повідомила прес-служба Вищого антикорупційного суду, повідомляє enkorr.ua.

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Як зазначається, Апеляційна палата ВАКС задовольнила апеляційну скаргу Мінʼюсту, постановивши стягнути в дохід держави 49% статутного капіталу ТОВ «Альянс Холдинг», кінцевим бенефіціаром яких був підсанкційний російський бізнесмен Едуард Худайнатов.

Зазначається, що суд першої інстанції застосував до Худайнатова санкцію, передбачену п. 1-1 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про санкції» й стягнув у дохід держави 100% частки у статутному капіталі ТОВ «Альянс Ойл Україна» обсягом 447 604 842,76 грн. Водночас суд першої інстанції відмовив у задоволенні позовних вимог у частині стягнення в дохід держави 49% частки у статутному капіталі ТОВ «Альянс Холдинг» обсягом 270 836 475 грн.

Постанова ВАКС набрала чинності з моменту проголошення й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Тим часом Shell вважає рішення АП ВАКС щодо 49% «Альянс Холдингу» необґрунтованим привласненням Україною іноземних інвестицій і активів Shell, яке суперечить міжнародному праву. «Звичайно, ми зробимо все можливе для захисту наших працівників, активів, інвестицій і репутації», — йдеться у заяві компанії.

У Shell зазначили, що рішення АП ВАКС ігнорує факти й рішення Палати з підприємництва Апеляційного суду м. Амстердам, яке підтверджує, що поточна частка Shell в її українському ритейл-бізнесі становить 97,44%.