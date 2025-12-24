Суд разрешил полиции держать TruCam в руках

16 декабря 2025 года восьмой апелляционный административный суд поставил важную точку в судебной практике по использованию лазерного измерителя скорости TruCam, пишет sud.ua.

Суд оставил без изменений решение первой инстанции по делу №450/3057/25 и отказал водителю в отмене штрафа за превышение скорости, фактически признав данные TruCam полноценным, самодостаточным и неоспоримым доказательством по делу.

Суть дела

Водитель автомобиля Hyundai Ioniq был привлечен к административной ответственности за превышение скорости 8 июля 2025 года. На 11-м километре автодороги М-11 Львов – Шегини, в селе Зимняя Вода Львовского района, он двигался со скоростью 75 км в час при разрешенных 50 км в час, чем нарушил требования пункта 12.4 Правил дорожного движения Украины.

Патрульная полиция вынесла постановление по части первой статьи 122 КУоАП. Водитель обжаловал его в суде, настаивая, что измерение скорости проводилось с нарушением, поскольку TruCam якобы не был размещен в стационарном режиме, как того требует статья 40 Закона Украины "О Национальной полиции".

Позиция судов первой и апелляционной инстанций

Пустомытовский районный суд Львовской области еще 6 октября 2025 года отказал в удовлетворении иска. Апелляционный суд, рассмотрев жалобу, не только согласился с этим решением, но и подробно обосновал правомерность использования TruCam как доказательства.

Коллегия судей обратила внимание на то, что статья 40 Закона "О Национальной полиции" позволяет полиции применять фото- и видеотехнику, в том числе такую, что работает не только в автоматическом, но и в ручном режиме. Закон не содержит требования, что измеритель скорости должен быть исключительно стационарным для того, чтобы его данные имели доказательную силу.

Кроме того, суд подробно остановился на технических характеристиках прибора TruCam.

Техническая и доказательная надежность TruCam

Апелляционный суд установил, что производитель TruCam LTI 20/20 применяет алгоритм шифрования AES. Это означает, что информация о правонарушении защищена от момента ее фиксации и до любого дальнейшего копирования на другие носители. Такой подход делает невозможным изменение или подделку видео- и фотоматериалов.

Суд подчеркнул, что достоверность данных может быть проверена на любом этапе, в том числе во время судебного разбирательства. Именно это делает TruCam надежным источником доказательств.

Также было подтверждено, что TruCam имеет сертификат соответствия, действующие свидетельства о поверке как законодательно регулируемое средство измерительной техники, а также экспертные заключения ГП "Укрметртестстандарт". Прибор используется в соответствии с Законом Украины "О метрологии и метрологической деятельности".

Суд подробно описал и сам алгоритм фиксации нарушения: измерение скорости на дистанции от 15 до 1200 метров, учета допустимой погрешности плюс-минус 2 км в час, видеофиксация момента замера и автоматическое фотографирование транспортного средства в случае превышения установленного порога.

Юридические последствия решения

Апелляционный суд пришел к выводу, что доводы водителя не опровергают факта совершения административного правонарушения и сводятся лишь к попытке избежать ответственности. Каких-либо нарушений со стороны инспектора патрульной полиции при использовании TruCam суд не установил.

Это решение является показательным, поскольку формирует четкую позицию апелляционной инстанции: TruCam признается полноценным доказательством, а аргументы о его "нестационарности" сами по себе больше не воспринимаются судами как основание для отмены штрафов.

Значение для судебной практики и водителей

Фактически суд закрепил подход, при котором обжалование штрафов за превышение скорости требует не формальных замечаний к типу прибора, а доказательства конкретных нарушений процедуры или технических неисправностей. Для водителей это означает, что универсальная стратегия защиты, построенная на отрицании законности TruCam как такового, теряет эффективность.