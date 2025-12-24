Суд дозволив поліції тримати TruCam у руках

16 грудня 2025 року восьмий апеляційний адміністративний суд поставив важливу крапку в судовій практиці щодо використання лазерного вимірювача швидкості TruCam, пише sud.ua.

Читайте також: Поліція знову збільшила кількість ділянок доріг, де стоять екіпажі з TruCAM

Суд залишив без змін рішення першої інстанції у справі №450/3057/25 та відмовив водієві у скасуванні штрафу за перевищення швидкості, фактично визнавши дані TruCam повноцінним, самодостатнім і беззаперечним доказом у справі.

Суть справи

Водія автомобіля Hyundai Ioniq було притягнуто до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості 8 липня 2025 року. На 11-му кілометрі автодороги М-11 Львів – Шегині, у селі Зимна Вода Львівського району, він рухався зі швидкістю 75 км на годину при дозволених 50 км на годину, чим порушив вимоги пункту 12.4 Правил дорожнього руху України.

Патрульна поліція винесла постанову за частиною першою статті 122 КУпАП. Водій оскаржив її в суді, наполягаючи, що вимірювання швидкості проводилося з порушенням, оскільки TruCam нібито не був розміщений у стаціонарному режимі, як того вимагає стаття 40 Закону України «Про Національну поліцію».

Позиція судів першої та апеляційної інстанцій

Пустомитівський районний суд Львівської області ще 6 жовтня 2025 року відмовив у задоволенні позову. Апеляційний суд, розглянувши скаргу, не лише погодився з цим рішенням, а й детально обґрунтував правомірність використання TruCam як доказу.

Колегія суддів звернула увагу на те, що стаття 40 Закону «Про Національну поліцію» дозволяє поліції застосовувати фото- і відеотехніку, у тому числі таку, що працює не лише в автоматичному, а й у ручному режимі. Закон не містить вимоги, що вимірювач швидкості має бути виключно стаціонарним для того, щоб його дані мали доказову силу.

Крім того, суд детально зупинився на технічних характеристиках приладу TruCam.

Технічна та доказова надійність TruCam

Апеляційний суд встановив, що виробник TruCam LTI 20/20 застосовує алгоритм шифрування AES. Це означає, що інформація про правопорушення захищена від моменту її фіксації і до будь-якого подальшого копіювання на інші носії. Такий підхід унеможливлює зміну або підробку відео- та фотоматеріалів.

Читайте також: Поліції прямо заборонять тримати TruCAM в руках

Суд підкреслив, що достовірність даних може бути перевірена на будь-якому етапі, у тому числі під час судового розгляду. Саме це робить TruCam надійним джерелом доказів.

Також було підтверджено, що TruCam має сертифікат відповідності, чинні свідоцтва про повірку як законодавчо регульований засіб вимірювальної техніки, а також експертні висновки ДП «Укрметртестстандарт». Прилад використовується відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

Суд детально описав і сам алгоритм фіксації порушення: вимірювання швидкості на дистанції від 15 до 1200 метрів, урахування допустимої похибки плюс-мінус 2 км на годину, відеофіксація моменту заміру та автоматичне фотографування транспортного засобу у разі перевищення встановленого порогу.

Юридичні наслідки рішення

Апеляційний суд дійшов висновку, що доводи водія не спростовують факту вчинення адміністративного правопорушення та зводяться лише до спроби уникнути відповідальності. Будь-яких порушень з боку інспектора патрульної поліції при використанні TruCam суд не встановив.

Читайте також: Де в Києві стоять поліцейські з TruCam: список вулиць

Це рішення є показовим, оскільки формує чітку позицію апеляційної інстанції: TruCam визнається повноцінним доказом, а аргументи про його «нестаціонарність» самі по собі більше не сприймаються судами як підстава для скасування штрафів.

Значення для судової практики і водіїв

Фактично суд закріпив підхід, за якого оскарження штрафів за перевищення швидкості потребує не формальних зауважень до типу приладу, а доведення конкретних порушень процедури або технічних несправностей. Для водіїв це означає, що універсальна стратегія захисту, побудована на запереченні законності TruCam як такого, втрачає ефективність.