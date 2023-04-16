Гримасы плановой экономики ХХ ст. оставили фанатам автомобилизма невероятное наследие – целый автопарк автомобилей самостоятельного изготовления. Журналисты "Авто24" решили выяснить, как сложилась судьба машин, построенных гражданами собственными руками и "на века".

Искать самодельные машины прошлого в наши дни было нетрудно. В своих архивах мы подняли названия машин и фамилии авторов самых интересных конструкций – и поискали их в Интернете. И выяснилось, что несмотря на полвека времени, многие из этих машин живы и здоровы. И более того – некоторые успешно эксплуатируются.

В настоящее время состоятельные поклонники автомобильной истории создают целые музеи самодельных автомобилей. Оказывается, таких машин сохранилось немало.

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"Балтика"

Автомобиль классического облика был построен в 1978 г. в нынешнем г. Днепр инженером Виталием Васюченко. Были использованы агрегаты "Волги" ГАЗ-21 и элементы кузова "двадцать четверки" и "Жигулей". Наружные панели в основном из стеклопластика. Машина активно эксплуатировалась вплоть до начала века, но после того, как владельца не стало, в течение 12 лет простояла в гараже.

Автомобиль "Балтика" из г. Днепра выпуска 1978 г. прошёл реставрацию и теперь украшает экспозицию. Семья автора подарила машину музею.

Несколько лет назад жена конструктора подарила машину местному музею "Машины времени". В целом семейный автомобиль неплохо сохранился, а в музейной мастерской машину полностью привели в порядок, покрасили и восстановили. Теперь это один из ходовых экспонатов музея.

"Муравей"

Эту интересную во многих смыслах амфибию построил житель Изюма на Харьковщине Григорий Шкарупа. Произошло это еще в 1975 году, когда ветеран Второй Мировой войны наконец-то воплотил в жизнь свою еще военную мечту о машине, которая может сходу форсировать водные преграды. Небольшой автомобиль поражает добротностью и основательным подходом к конструированию. Металлический кузов, причем – из легкого дюралюминия, трансмиссия с большим передаточным числом, независимая подвеска всех колес и максималка на воде 15 км/год, что очень неплохо для амфибии.

"Муравей" много лет бегал по дорогам Слобожанщины и плавал тамошними водоемами. Но после полной реставрации он снова в строю.

В конструкции использован оппозитный двигатель мотоцикла К-750, вторая коробка передач ИЖ-56, ходовая часть мотоколяски С-3Д. В течение 1970-80-х годов автомобиль не только постоянно использовался по назначению, но и участвовал в выставках и слетах любителей СамАвто.

После того, как конструктор ушел из жизни, его наследники передали машину в музей. Собственно сейчас уникальный автомобиль является экспонатом музея “Машины времени” в г. Днепр, где два года назад завершилась полная реставрация амфибии.

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“Лосёнок”

"Лосенок" - потому что автора проекта, инженера-рекетостроителя, звали Иван Лукьянович Лось. Это последняя, четвертая версия самоделки с таким названием, построенная в середине 1980-х годов. По агрегатам это "Запорожец", по кузову – практичный компактвен. Здесь поражает минимум деталей фабричного производства, даже диски колес были ручной работы.

Лосенок вверх ногами перевернул все каноны проектирования автомобилей в далеких 1980-х. Еще бы – его проектировал инженер-ракетчик.

Максимально оригинальным получился кузов: чтобы сесть на передние сиденья, нужно открыть небольшую дверь и откинуть лобовое стекло. Задняя дверь сдвижная и открывающаяся вместе с крышей, что очень удобно, особенно если учесть небольшие внешние габариты машины. В пору своей молодости машина была, как теперь сказали бы, медийной – о ней писала пресса, ее показывали по ТВ и при каждой остановке на улице она собирала вокруг себя небольшие толпы поклонников.

В настоящее время самого конструктора уже нет среди нас, но его автомобиль в полном порядке после основательной реставрации хранится в его семье.

"Фламинго"

Автомобиль, родившийся в 1984 г. в Донецке, привлекает внимание прежде всего кузовом фастбэк. Построивший его А. Колесник использовал двигатель и другие агрегаты от ВАЗ-2101. Авто имеет металлический кузов, в конструкции которого тоже использованы "вазовские" элементы. Два года назад автомобиль в состоянии "на ходу" продавался опять же в Донецке, причем видно, что он пережил фейлифтинг, заметно освеживший его экстерьер.

Самодельный автомобиль 1984 года "Фламинго", о котором мало известно, неожиданно всплыл на сайте объявлений на своей родине - в Донецке.

"Лань": место в музее

Это был один из первых стеклопластиковых автомобилей на территории Украины. Год его постройки – 1972-й, и что интересно, это была одна непубличная машина – ее владелец обходил тусовки коллег-самодельщиков. Автомобиль эксплуатировался в Луганской области до 2000-х годов, затем некоторое время простоял в гараже. Где его и обнаружили уже в середине 2010-х. Машину "освежили" снаружи, и она была выкуплена владельцем частной коллекции из Киева. Здесь ее поставили на ход и теперь она одна из самых интересных экспонатов.

Скромную луганскую "Лань" спасло то, что она имеет пластиковый кузов плюс перерыв в эксплуатации в самые трудные годы.

Резюме АВТО24

В том, что автомобили гаражного (а также квартирного, подвального, сарайного и чердачного) изготовления живы до сих пор, на самом деле ничего удивительного. Неправда, что они делались "на коленке" - из-за невозможности провести полноценные расчеты самодеятельные конструкторы часто закладывали в них чрезмерный запас прочности и ресурса. Свою роль сыграл и популярный в 1970 – 1980-е стеклопластик – как основной материал для кузова. Нельзя сказать, что он не поддается старению, но кузов из него все равно сохраняется лучше, чем стальной. То есть можем надеяться, что старые гаражи откроют нам еще не один уникальный автомобиль штучной работы.

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