В настоящее время законом не предусмотрена возможность участников административного производства участвовать в заседании в режиме видеоконференции вне помещения суда. Новый законопроект, в случае принятия, может это исправить

Такие неудобства взялись исправлять в проекте “О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях” (№5025).

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Если его примут, участники дела смогут давать показания, пояснения или иным образом быть частью процесса через свои личные технические устройства. Это право не касается случаев, когда явка участника в заседание обязательна.

Для того чтобы воспользоваться этим правом, участник не позднее чем за 3 дня до заседания должен подать соответствующее заявление. Для подтверждения личности нужно применить ЭЦП. Если лицо не имеет такой подписи, то придется каким-то образом предъявить паспорт.

Впрочем, прогрессивные нормы будут доступны не всем. Так, свидетель, переводчик, специалист и эксперт могут воспользоваться такой опцией исключительно в помещении суда.

К тому же все риски такого формата, в частности в случае прерывания связи, несет участник дела, подавший соответствующее заявление. То есть если вдруг в суде исчезнет Интернет, то, значит, решение можно будет принять, например, без заслушивания аргументов нарушителя или его представителя.