Наразі законом не передбачена можливість учасників адміністративного провадження брати участь у засіданні в режимі відеоконференції за межами приміщення суду. Новий законопроект, у разі прийняття, може це виправити

Такі незручності взялися виправляти у проекті “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення” (№5025).

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Якщо його ухвалять, учасники справи зможуть давати свідчення, пояснення чи іншим чином бути частиною процесу через свої особисті технічні пристрої. Це право не стосується випадків, коли явка учасника в засідання є обов’язковою.

Для того щоб скористатися цим правом, учасник не пізніше ніж за 3 дні до засідання має подати відповідну заяву. Для підтвердження особи потрібно застосувати ЕЦП. Якщо особа не має такого підпису, то доведеться якимось чином пред’явити паспорт.

Утім, прогресивні норми будуть доступні не всім. Так, свідок, перекладач, спеціаліст та експерт можуть скористатися такою опцією виключно в приміщенні суду.

До того ж усі ризики такого формату, зокрема у разі переривання зв’язку, несе учасник справи, який подав відповідну заяву. Тобто якщо раптом у суді зникне Інтернет, то, виходить, рішення можна буде ухвалити, наприклад, без заслуховування аргументів порушника чи його представника.