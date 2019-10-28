К счастью, никто не пострадал.

27 октября в Киеве на улице Гетьмана женщина на Renault с еврономерами въехала в проход для пешеходов, который закрывал людей от строительной площадки. Машину зажало между столбом и ограждением. А сверху еще упал лист профнастила.

Женщина, которая была за рулем, была трезвая. Однако, по информации ресурса "Киев Оперативный", полицейские доставили водителя в медицинский центр. А там врач обнаружил, что она психически больна.

Напомним, почему водители паркуются на остановках для общественного транспорта.