На щастя, ніхто не постраждав.

27 жовтня в Києві на вулиці Гетьмана жінка на Renault з єврономерами в'їхала в прохід для пішоходів, який закривав людей від будівельного майданчику. Машину затисло між стовпом та огорожею. А зверху ще впав лист профнастилу.

Жінка, яка була за кермом, була твереза. Однак, за інформацією ресурсу "Київ Оперативний", поліцейські доставили водійку в медичний центр. А там лікар виявив, що вона психічно хвора.

Нагадаємо, чому водії паркуються на зупинках для громадського транспорту.