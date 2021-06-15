В Харькове произошло курьезное ДТП с участием Ferrari 488 Spider. К счастью, недешевый суперкар Феррари получил незначительные повреждения.

Авария произошла при въезде на парковку Харьковского ТРЦ “Французский бульвар”. Как стало известно из полицейского протокола, ДТП спровоцировал водитель Mazda CX-5.

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Кроссовер Мазда заезжал на парковку и увидел впереди пробку. Он решил сдать назад, чтобы заехать на паркинг с другой стороны, и не заметил Ferrari. Теперь суперкару нужен незначительный ремонт, хотя вряд ли он будет дешевым.