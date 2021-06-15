У Харкові відбулося курйозне ДТП за участю Ferrari 488 Spider. На щастя, недешевий суперкар Феррарі отримав незначні пошкодження.

Аварія сталася при в'їзді на парковку харківського ТРЦ “Французький бульвар”. Як стало відомо з поліцейського протоколу, ДТП спровокував водій Mazda CX-5.

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Кросовер Mazda CX-5 заїжджав на парковку і побачив попереду скупчення автомобілів. Він вирішив здати назад, щоб заїхати на паркінг з іншого боку. Однак під час руху заднім ходом не помітив Ferrari. Тепер суперкару потрібен незначний ремонт, хоча навряд чи він буде дешевим.