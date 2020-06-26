Причина – он сломался через 20 минут после выезда из автосалона.

Житель Великобритании заплатил 200 тысяч фунтов стерлингов за Lamborghini Huracan Spyder и ехал домой. Однако через 20 минут машина... сломалась.

Суперкар остановился посреди скоростной трассы М1 вблизи Уэйкфилда, и в него сзади врезался фургон. Водитель фургона травмировал голову, однако не очень серьезно. А вот владелец серого Lamborghini не очень расстроился – ведь машина была застрахована, и теперь ему вернут деньги.

Напомним, что в Украину привезли еще один суперкар Lamborghini.