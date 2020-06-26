Причина – він поламався через 20 хвилин після виїзду з автосалону.

Житель Великобританії заплатив 200 тисяч фунтів стерлінгів за Lamborghini Huracan Spyder та їхав додому. Однак через 20 хвилин машина… зламалась.

Суперкар зупинився посеред швидкісної траси М1 поблизу Уейкфілда, і в нього ззаду врізався фургон. Водій фургона травмував голову, однак не дуже серйозно. А от власник сірого Lamborghini не дуже засмутився – адже машина була застрахована, і тепер йому повернуть гроші.

Нагадаємо, що в Україну привезли ще один суперкар Lamborghini..