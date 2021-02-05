За автомобиль рассчитывают выручить 2,5 миллиона фунтов стерлингов – около 95 миллионов гривен.

На портале Car And Classic размещено объявление о продаже уникального суперкара от итальянской компании EC.

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Название фирмы образовано инициалами ее основателя и владельца – бывшего гонщика Энеа Казони. Его мастерская по сути является кузовным ателье, хотя сам господин Казони гордо именует фирму производителем уникальных автомобилей.

Спроектированный в Феррари самим Энеа Казони, суперкар появился на свет с помощью литовского дизайнера Далии Наркевичуте. Физическую реализацию проекта Казони поручил Imperiale di Mirandola – фирме, строящей, например, концепты для Lamborghini.

EC OnlyOne P8 получил заряд от Ferrari F430 – 600-сильный V8 с Маранело, подключенный к 6-скоростной механической коробке передач с системой контроля тяги и системой ABS, регулируемой в 12 различных положениях. Масса суперкара не превышает 1200 килограммов.

Компания Passione Moto готова помочь с международными продажами, сообщает объявление с не слишком удачными фотографиями уникального суперкара стоимостью 2 500 000 фунтов.

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