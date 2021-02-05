За автомобіль розраховують виручити 2,5 мільйони фунтів стерлінгів – близько 95 мільйонів гривеннь.
На порталі Car And Classic розміщено оголошення про продаж унікального суперкара від італійської компанії EC.
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Назва фірми утворена ініціалами її засновника і власника – колишнього гонщика Енеа Казоні. Його майстерня по суті є кузовним ательє, хоча сам пан Казоні гордо іменує фірму виробником унікальних автомобілів.
Спроектований у Феррарі самим Енеа Казоні, суперкар з’явився на світ за допомогою литовської дизайнерки Далії Наркевічуте. Фізичну реалізацію проекту Казоні доручив Imperiale di Mirandola – фірмі, що будує, наприклад, концепти для Lamborghini.
EC OnlyOne P8 отримав заряд від Ferrari F430 – 600-сильний V8 з Маранело, під’єднаний до 6-швидкісної механічної коробки передач з системою контролю тяги та системою ABS, що регулюється у 12 різних положеннях. Маса суперкара не перевищує 1200 кілограмів.
Компанія Passione Moto готова допомогти з міжнародними продажами, повідомляє оголошення з не надто вдалими світлинами унікального суперкара вартістю 2 500 000 фунтів.
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