Суперкар разбился на скорости более 400 километров в час: пилот не пострадал

Водитель-испытатель производителя суперкаров Hennessey ушел пешком с места аварии на скорости 250 миль/ч (400 км/ч) с участием Venom F5 в Космическом центре Кеннеди во Флориде в начале этого месяца, заявил основатель компании в заявлении, опубликованном в Instagram.

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Джон Хеннеси сказал, что его команда тестировала новую аэродинамическую установку для F5, суперкара мощностью 1817 лошадиных сил, выпущенного в 2020 году, когда автомобиль потерял прижимную силу на 250 милях в час, в результате чего пилот-испытатель потерял контроль. Удивительно, но водитель покинул место аварии без каких-либо травм.

Причина аварии не установлена. Хеннесси говорит, что его команда работает над анализом данных, чтобы выяснить первопричину инцидента. "Я очень благодарен нашей команде инженеров и техников, которые спроектировали и построили невероятно прочный автомобиль", - говорится в заявлении Хеннесси. "Мы также очень благодарны первым службам реагирования и персоналу KSC за их быструю реакцию, чтобы обеспечить безопасность всех".

Hennessey рекламирует Venom F5 как самый быстрый серийный автомобиль на планете, способный развивать максимальную скорость 311 миль/ч (500 км/ч). Однако никаких попыток достичь такой скорости на момент написания этой статьи не было зафиксировано. Компания не сообщила причин для тестирования новых образцов, хотя, учитывая место проведения теста, мы подозреваем, что Venom F5 имел целью улучшить скорость движения по прямой.

Нет никакой информации о состоянии испытательного автомобиля или природе аварии, а также у нас нет графика проведения теста Hennessey на максимальной скорости. Надеюсь, повреждения не слишком сильное: мы очень хотим увидеть, как автомобиль преодолеет барьер 300 миль/ч.